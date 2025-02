Ousmane Sonko : « Nous ne pensons pas au prochain mandat, mais aux prochaines générations »

Lors d’une adresse aux députés ce vendredi, le Premier ministre Ousmane Sonko a appelé la population à soutenir le gouvernement actuel dans ses efforts pour surmonter les défis économiques et sociaux du pays. Il a également mis en avant le bilan accompli en seulement dix mois, affirmant que personne n’avait jamais réalisé un tel exploit auparavant.



En clôturant les discussions sur les questions d’actualité, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de faire des sacrifices collectifs pour construire un avenir meilleur. Face à la situation difficile que traverse le pays, Ousmane Sonko a souligné l’importance de rationaliser les dépenses publiques et de dégager des marges de manœuvre pour bâtir une économie compétitive.



« Nous ne pensons pas au prochain mandat, mais aux prochaines générations. Il ne faut pas céder aux sirènes qui ont contribué à détruire ce pays. Nous nous sommes engagés dans une démarche claire et structurée », a-t-il déclaré, tout en rassurant les Sénégalais sur la détermination du gouvernement à prendre les décisions nécessaires.



« Nous avons des choix difficiles à faire, et nous devons nous y projeter en toute honnêteté. C’est un exercice de vérité que nous avons engagé avec le peuple », a conclu le Premier ministre.