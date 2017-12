Ousmane Sonko : “Amadou Bâ sait que j'ai été un excellent inspecteur des Impôts”

Le député Ousmane Sonko a fait un deuxième passage. Il a cette fois ci mis le temps à lui alloué pour se défendre. “Je suis fier d'avoir été un Inspecteur des impôts et mon jeune frère Amadou Bâ sait que j'ai été un excellent inspecteur des impôts”, a t il recardé ses collègues de la majorité qui ont évoqué son passage aux Impôts et Domaines dans leur speech. Pour répondre au député Pape Sagna Mbaye qui, à l'occasion de son intervention a demandé à “ceux qui ne maitrisent pas les questions relatives au pétrole de se taire”, Ousmane Sonko rappelle qu'il a écrit un livre de 200 pages sur le sujet. Et Sonko d'ajouter que le contenu de son ouvrage n'a fait l'objet d'aucun démenti de la part du gouvernement. D'ailleurs, le député de Pastef d'assurer que “personne n'en démentira une virgule”. “Venir nous parler d'anglais et de japonais, c'est du complexe”, juge t il en maintenant ses affirmations sur le coût du TER.