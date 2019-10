Ousmane Sonko : « Macky Sall fait de la diversion. En février 2024, il ne sera plus président de ce pays. Il doit être conjugué au passé »

Le leader de "Pasteef" Les Patriotes était sans détours avec les questions d'actualités sur lesquelles il s'est prononcé à l'occasion d'un entretien accordé à la Sentv.



Ousmane Sonko , n'a pas été tendre avec le régime actuel. « Ce qui se passe actuellement dans le pays est tout simplement une diversion. Macky Sall veut faire oublier aux sénégalais les enjeux qui interpellent la nation en essayant de nous distraire autour d'un 3e mandat » dira le vainqueur de la présidentielle à Ziguinchor.



Et Ousmane Sonko, dans son argumentation, de souligner que : « cette situation économique qui empire, montre simplement que ce régime ne respecte pas les Sénégalais. Car ce rapport sorti récemment par l'équipe de doing business ne doit pas être honorifique, mais plutôt il devrait nous faire penser qu'être 123e sur 190 pays mérite beaucoup d'efforts à consentir »



En alertant, Ousmane Sonko s’exprimera sur ce qui se passe actuellement en Guinée en disant qu'il apporte son soutien au peuple Guinéen mais toujours, il faudrait que les peuples africains se réveillent.



En terminant ses propos, Ousmane Sonko, concernant le statut du chef de l'opposition, notera que : « l'importance est de se concentrer sur les urgences, mais ce statut ne m'intéresse point ».

Il rappelle ainsi aux sénégalais que le président Macky Sall sera dès lors conjugué au passé en 2024 car, il ne sera plus président de ce pays.