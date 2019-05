Ousmane Sonko : « Famara Ibrahima Sagna a comme mission de fabriquer un programme de gouvernement »

Le candidat recalé à la présidentielle du 24 février dernier, Ousmane Sonko, à travers sa sortie du jour, a alerté sur la véritable mission de Famara Ibrahima Sagna désigné par le Chef de l’État pour piloter le dialogue national. Pour le patriote, la mission de ce dernier est de fabriquer un programme de gouvernement pour Macky Sall. Les seules concertations imaginables entre le pouvoir politique et son opposition sont d’ordre technique et portent sur les questions politiques et institutionnelles, a martelé le député qui s’oppose au dialogue national qu’il qualifie de mascarade.