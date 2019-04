Ousmane Noël Dieng, Pdt “MJK/ DFS” : “On ne peut pas dire que Diène Farba Sarr a été incompétent”

Près d'une vingtaine de ministres de l'ancien gouvernement n'ont pas été rappelés dans la nouvelle équipe conduite par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Diène Farba Sarr en fait partie. Mais pour un de ses souteneurs et non des moindres puisqu'il s'agit d'Ousmane Noël Dieng, le désormais ancien ministre du renouveau urbain, de l'Habitat et du cadre de Vie n'est pas victime de son incompétence. “Malgré les maigres ressources dont disposait son département, il a fait des résultats”, fait savoir Noël Dieng. Selon qui, c'est la volonté divine qui s'est exprimée. “Et nous l'acceptons dans la plus grande sérénité. “Nous lui renouvelons notre disponibilité et continuerons à l'accompagner”, déclare le président de MJK/DFS à l'occasion d'un point de presse tenu ce lundi chez lui.