Ousmane Noël Dieng : « Le MJK ira aux locales à Kaolack... »

Le mouvement des jeunes de Kaolack, derrière Diène Farba Sarr ne manquera pas les locales de 2019. En tous les cas, telle a été la déclaration du président dudit mouvement, Ousmane Noël Dieng, à l'occasion d'une cérémonie de dons de denrées alimentaires aux populations de la commune. " Le MJK ira aux locales à Kaolack pour aider cette ville à être sur les bons rails. En plus, ce n'est pas difficile de gérer une commune, car il suffit juste de répondre favorablement aux besoins des populations en terme d'infrastructures, entre autres...", a-t-il fait savoir. Mr Dieng a ainsi mis à la disposition des populations des denrées alimentaires telles des sacs d'oignon et de pomme de terre, des volailles et des bœufs pour les aider à passer une excellente fête de l'Aïd El Fitr...