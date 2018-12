Ousmane Ngom : « Les trois clés de la victoire de Macky Sall au soir du 24 février 2019 »

Le leader du parti « libéral ci kanam » qui a récemment investit son candidat Macky Sall pour la présidentielle du 24 février 2019, soutient mordicus que personne ne peut voler des élections au Sénégal. Car fait-il comprendre, le système est verrouillé et il y a des observateurs qui sont là. « Ce n’est plus possible de voler les élections au Sénégal. Nous sommes à l’image des démocraties majeures. C’est impossible, c’est une vue de l’esprit. La preuve, j’ai organisé des élections et pourtant nous les avons perdues. La presse est là, les observateurs internationaux idem. Donc, il est impossible de voler les élections. Dans un pays, le ministre de l’Intérieur joue un rôle prépondérant dans l’élection. Dans tous les pays, le ministre de l’Intérieur a une connotation politique. Ce qui est important, c’est la fiabilité du processus électoral. »



Confiant de la victoire de son mentor, Ousmane Ngom donne trois clés qui vont permettre à Macky Sall de remporter la présidentielle : « 1ère clé : Le bilan élogieux et éloquent; 2ème clé : il a une vision stratégique. C’est-à-dire le Pse qui est projeté jusqu'en 2035. Le Sénégal demandait plus de 2000 milliards et en a plus de 7000 milliards; La 3ème clé c’est l’adhésion populaire. À l’occasion de ses tournées, tout le peuple est sorti l’accueillir. Elle sera une promenade de santé pour Macky Sall qui a déjà la sympathie du peuple » se vante-il...