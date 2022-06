Ousmane Kane, Gouverneur : « C’est avec un plaisir incommensurable que la région de Kolda accueille le trophée de la CAN! »

« C’est avec un plaisir incommensurable et une immense fierté que la région de Kolda accueille le trophée de la CAN. Nous sommes aujourd'hui particulièrement fiers de brandir ce trophée. Nous sommes tout autant fiers de nos Lions pour les exploits sportifs qu'ils viennent de réaliser. La région de Kolda applaudit. Malgré la défaite à la finale de la CAN 2019, les Lions ont eu le courage de persévérer. C'est pourquoi d'ailleurs la victoire est si belle. La joie qui en résulte est due à la longue attente de résultat. Grâce à leur courage et leur ardeur à défendre les couleurs du pays, les Lions ont enthousiasmé la Nation tout entière. Ils sont aujourd'hui une véritable source d'inspiration, un exemple à suivre pour notre jeunesse. (...) »