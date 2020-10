Ousmane Iyane Thiam, président Ongam : « L'ère d'Aliou Cissé est finie... »

"L'équipe nationale du Sénégal est plus que jamais dans les meilleures conditions pour remporter une victoire (la CAN)", c'est l'intime conviction d'Ousmane Iyane Thiam, le président de l'Organisation Nationale de Gestion des Activités de Masse (Ongam.) S'exprimant ainsi au lendemain de la défaite des Lions du Sénégal contre le Maroc 3-1 en amical, il estime que l'ère du sélectionneur national Aliou Cissé est finie. Pour s'en convaincre, le président de l'Ongam de rappeler que l'équipe nationale a clairement dépassé certaines tracasseries et autres problèmes liés aux primes, hôtellerie, vols etc... Mais il est évident que depuis un bon moment le Sénégal est dans une phase de stagnation. Après 5 ans, il prie Cissé, qui selon lui, a montré ses limites, de céder la place à un autre plus habilité à porter les Lions vers un cap supérieur...