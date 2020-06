Ousmane Guèye (Directeur SNEIPS) : « Le port systématique de masque est fondamental pour couper la chaîne de transmission du virus »

Depuis quelques temps, on constate que le port systématique de masque est banalisé dans la capitale, au moment où les autorités alertent sur les chiffres inquiétants de Covid-19 enregistrés à Dakar. Mais pour le directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé, le Dr Ousmane Guèye, "quelles que soient les mesures prises par les autorités, le port systématique de masque est plus fondamental pour couper la chaîne de transmission du virus". Ce qui interpelle les autorités à imposer aux populations le respect strict de masque partout dans les lieux de rassemblement public...