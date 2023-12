Ousmane Diop : " L'espoir est permis car Amadou Bâ porte l'écharpe des républicains, des socialistes et des progressistes"

Lors du Conseil national de l'Alliance pour la République (Apr) validant la candidature du PM, Amadou Bâ, le leader du mouvement Alliance Wallu Askan Wi (AWA), Ousmane Diop/ BBY a fait une forte mobilisation pour le candidat qu'il avait pressenti pour mener les troupes de BBY à la victoire en 2024, parce qu'ayant le meilleur profil.



Selon lui, le candidat du Président Macky Sall et de BBY va gagner la présidentielle 2024. "Amadou Bâ porte l'écharpe des républicains de l'APR, des socialistes et des progressistes, donc l'espoir est permis", dira-t-il. Avant de féliciter et d'encourager ce dernier. " Je suis heureux d'adresser mes chaleureuses félicitations à notre candidat le Premier Ministre Amadou Ba suite à son investiture par l'Alliance pour la République (APR) à l'élection présidentielle du 25 février 2024", a-t-il ajouté.



À son avis, "cette investiture du Parti constitue une marche importante vers la préparation du scrutin du 25 février 2024".

Ousmane Diop, leader du mouvement AWA, invite cependant, tous les leaders de BBY à taire leurs divergences et à travailler ensemble depuis la base pour élire Amadou Bâ au soir de la présidentielle de 2024, dès le premier tour...