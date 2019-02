Ourossogui : Me Madické Niang s'est posé en avocat de la "cause religieuse" chez Thierno Aliou Thiam

Me Madické Niang poursuit sa campagne électorale pour la présidentielle. En visite à Linguère, puis à Matam, le candidat de la coalition "Madické 2019" s'est posé en avocat de "la cause religieuse", et en lutte contre la dégradation des lieux de culte.



À Ourossogui, le candidat à la présidentielle s'est rendu pour la première fois chez le marabout Thierno Aliou Thiam. Le candidat de la coalition "Madické 2019" a été accueilli par Thierno Cheikh Tidiane Thiam, le fils du Khalife de Ourossogui, par ailleurs, grand disciple de Thierno Omar Foutiyou Tall.

Les deux hommes ont parlé de dialogue interreligieux, des daraas, du pèlerinage à la Mecque, ainsi que d'autres sujets religieux. Et, cette rencontre à l'apparence chaleureuse était notamment centrée sur le projet de société "Jamm Ak Xeweul" du candidat libéral.



Madické Niang a discuté de mesures phares de son programme en lien avec la religion. L'ancien ministre des Affaires étrangères a rappelé ainsi son ambition de créer un ministère de souveraineté chargé des affaires religieuses. "Ce département prendra en charge les préoccupations de tous les cultes", a-t-il promis...