Oumar Youm, ministre des Transports Terrestres et du Désenclavement : «Le second pont de Ziguinchor est dans les projections de réalisations des ponts»

Le ministre des transports terrestres était à Ziguinchor ce vendredi pour apporter de bonnes nouvelles aux populations sud du pays qui souffrent le martyre du fait des conséquences de la covid-19 dans le secteur du transport et de l’état piteux des ponts du département de Bignona.



Face à la presse, Me Oumar Youm après sa rencontre avec les chauffeurs et les transporteurs de la gare routière de la capitale du pays, a rassuré les professionnels des transports sur plusieurs points afin de rendre plus fluide les transports. Ainsi, il confie «nous sommes en train de réfléchir sur les axes des décrets d’application qui permettront la mise en place de trois structures importantes pour la modernisation du système des transports terrestres’’, a dit Me Oumar Youm en citant ‘’la création d’un Fonds de développement des transports terrestres, le Conseil national des transports terrestres et un autre organe dédié à la lutte pour la sécurité routière. Il y a 33 millions de francs Cfa qui sont octroyés aux différents segments du transport terrestre de la région de Ziguinchor pour vous permettre de juguler l’impact de la Covid-19», a informé Me Youm.



Cependant il a rassuré les usagers des ponts de Baïla et de Diouloulou que d’ici 12 mois, ces deux ponts seront réceptionnés. L’entreprise en charge de la réhabilitation de ces ponts viendra incessamment pour commencer les travaux. Le chantier du pont de Marsassoum avance à grands pas et le pont sera bientôt réceptionné. En principe, à en croire Me Youm, avant la fin de l’année 2021, tous ces ponts seront réceptionnés.



Le seul hic dans tout cela, c’est le second pont de Ziguinchor qui doit suppléer celui d’Emile Badiane qui est dans un état de délabrement avancé et qui inquiète les populations du sud du pays. En réponse à cette question, le ministre des Transports terrestres et du désenclavement soutient que «le second pont de Ziguinchor est dans les projections de réalisations des ponts. Des études ont été faites. Nous sommes à la recherche de financement et en principe, on aura un financement sous forme de don de la République de Chine qui sera confirmé bientôt.»