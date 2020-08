Oumar Youm à Thierno Alassane Sall : « Ce livre c'est de l’indignité qui se raconte... »

Répondant à Thierno Alassane Sall au sujet de son livre, le Ministre qui avoue ne l’avoir pas encore parcouru, pense tout de même que l’auteur est allé à contre-courant de ce qu’il disait quand il était ministre de la république.



"Les quelques feuilles de son livre que j’ai lues à travers les médias, montrent véritablement que Thierno Alassane Sall parle en tant que frustré qui fait office de mauvaise mauvaise foi.



Il a parle comme un opposant qui fut ministre et qui ayant perdu son portefeuille ministériel s’acharne ensuite et se lance dans des allusions.



"Thierno Alassane, en tant que responsable politique à Thiès et ancien ministre, doit nous dire ce qu’il a fait pour sa localité, qu’est-ce qu’il a fait pour la jeunesse de Thiès?", s'interroge le maire de Thiadiaye, Oumar Youm qui a servi pendant presque 5 ans en tant que directeur de cabinet du président de la République et qui dit savoir beaucoup de choses sur ce dossier, rassure les sénégalais en ce qui concerne les contrats pétroliers et gaziers...



D’après Oumar Youm, "on doit identifier le Thierno Alassane Sall qui parle." Le ministre pense que c’est de l’indignité qui se décrit. Il laisse à l’opinion publique le soin de dire si c’est l’ancien ministre frustré, Thierno Alassane Sall qui parle ou Thierno Alassane Sall en tant qu’homme politique, opposant du régime de Macky Sall qui parle."



Le coordonnateur de l’Apr à Mbour, en tant qu’ancien DC rassure les sénégalais, car sachant l’implication forte du chef de l’État pour ce que ces ressources naturelles soient utilisées de la manière la plus efficiente au profit des sénégalais.



Le changement de constitution en 2016, alors que les découvertes ont été annoncées plus ou moins en 2015, la modification de la constitution pour inscrire en règle d’or que les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais, la mise en place d’un dispositif stratégique pour veiller à l’utilisation des ressources naturelles (cos petro gaz) et d’un Institut national du pétrole et du gaz financé à concurrence de plus de 15 Milliards / Fr Cfa, sont autant de signes de la volonté de transparence qui anime le chef de l’État.



Il a transformé le code pétrolier qui datait de 1998, de code de promotion et de recherche en code pétrolier d’un pays qui a découvert du pétrole.



Oumar Youm promet d’ailleurs de comparer ce qui a été dit et ce qui s’est réellement fait dans cette affaire pétrolière et gazière, avant d’appeler Thierno Alassane Sall à plus de sérénité et d’éviter d’utiliser sa posture d’opposant pour déstabiliser le pays. Après le Rwanda et le Cap Vert, le Sénégal est classé 3ème dans une compétition ou on examinait les pays qui ont été les meilleurs en matière de mise en œuvre des politiques publiques sur le plan économique et social et ça l’histoire le retiendra, le reste est indiscrétion, commérage et balivernes.



"Thierno Alassane, en tant qu’aspirant à diriger le pays, doit arrêter de semer l’illusion, de distiller des invectives, des contrevérités et de semer le doute dans la tête des sénégalais. Sachant qu’un État, c’est d’abord le secret, savoir attendre et être un homme d’action." Avant de conclure, le ministre des transports El Hadj Oumar Youm est revenu sur la problématique de l'autoroute à péage qualifié par certains de néo colonisation..