Oumar Youm, Pdt groupe parlementaire BBY, au ministre de la jeunesse : « Soyez vigilant, le Sénégal est en danger … »

​Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar a été clair dans sa mise en garde. Selon Me Oumar Youm, il y a des prémices qui se développent contre la stabilité de ce pays.



« Soyez vigilant parce que le Sénégal est en danger : l’activisme, le populisme, l’anarchisme, le nihilisme, guettent la stabilité de ce pays. Seuls les méchants disent que le Sénégal ne se développe pas. C’est pourquoi, je demande à la jeunesse de ne pas se laisser emballer par des esprits tordus », souligne Me Oumar Youm qui ajoute que l’État prendra toujours ses responsabilités contre les déstabilisateurs de la cohésion sociale et de la démocratie.

Il s'exprimait lors de la prise de parole des députés à l'occasion du vote du budget du ministère de la jeunesse et de l'emploi.