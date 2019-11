Oumar Sow : « Il faut que Guy Marius et Cie soient jugés et punis pour acte terroriste »

L'acte de Guy Marius Sagna qui a défié l'autorité pour manifester devant les grilles du palais de la république est jugé inacceptable par Oumar Sow qui parle de provocation et besoin de faire le buzz . Selon le conseiller du président « l'activiste et compagnie devront être jugés et punis pour acte terroriste et trouble à l'ordre public ».