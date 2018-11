Oumar Sarr à Tivaouane : « Le Khalife est impartial et équidistant... »

Après son entretien avec le Khalife général des tidianes, le coordinateur national du parti démocratique sénégalais (Pds), Oumar Sarr, a déclaré que Serigne Mbaye Sy Mansour reste "impartial et équidistant". Et ceci, malgré les nombreuses déclarations des uns et des autres, laissant entendre que le guide religieux aurait un penchant politique...