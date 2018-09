Oumar Sarr, Pca de la Société Sénégalaise de Réassurance (Sen-Re) : « Le Conseil d’administration accepte la démission du Dga, Adama Ndiaye »

Le conseil d’administration de la Société sénégalaise de réassurance (Sen-Re) a finalement pris acte hier de la démission de son directeur général adjoint. Adama Ndiaye serait en conflit avec le Directeur général Moussa Diaw en poste depuis...30 ans maintenant.

Joint hier au téléphone, son président Oumar Sarr a confirmé l’information non sans revenir sur le processus ayant abouti à une telle éventualité. « En tant que président du conseil d’administration de la Sen-Re, j’ai reçu le 16 août 2018 un courrier venant du directeur général adjoint Adama Ndiaye par lequel il m’informait effectivement de sa décision ‘’mûrement réfléchie’’, selon ses mots, de démissionner de ses fonctions. La première chose que j’ai faite, c’est de convoquer le comité de rémunération qui est dirigé par Mor Athie de la Cnart, le directeur des assurances du Sénégal qui dépend du ministère des Finances et Souleymane Niane de la Sonam. Je leur ai tenu informé du contenu de la lettre », renseigne- t-il.

« Nous ne nous sommes pas arrêté à cette lettre puisque le 30 août, nous avons reçu monsieur Adama Ndiaye pour l’écouter. Il nous a fait comprendre que sa décision était définitive et qu’il

avait déjà d’autres projets en tête. Il nous a donc demandé de le libérer. C’est ainsi que le conseil d’administration a été convoqué à cet effet ce 3 septembre et nous avons pris acte de la démission de monsieur Adama Ndiaye. La lettre est signée et lui sera remise demain (ndlr, aujourd’hui) », ajoute M. Sarr.