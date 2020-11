Oumar Sarr : « Notre entrée dans le gouvernement n'est pas une surprise »

Le président du parti des libéraux et démocrates(PLD) a annoncé au cours du point de presse d'après inauguration de la permanence de son parti, que leur entrée dans le nouvel attelage gouvernemental est loin d'être une surprise.



" En tant que combattants du dialogue national, notre entrée dans le gouvernement ne doit pas être surprenant. Nous avons opté pour la cohésion et l'union de toutes les forces vives de la nation pour apporter notre touche dans la marche du Sénégal", a souligné le nouveau ministre des mines et de la géologie en remplacement de Sophie Gladima.



Pour Oumar Sarr, il est question de trouver un consensus autour des grandes préoccupations des sénégalais, mais s'il est clair que le programme du PLD n'est pas celui de l'APR ou d'un quelconque autre parti.



"Il faudra toutefois se battre pour que les acquis soient consolidés et qu'il y ait le maximum de partis pour que le gouvernement puisse représenter toute la nation", conlut-il.