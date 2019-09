Oumar Ndiaye Angloma (Apr-Mbacké) : « Le Sénégal est malade de son opposition qui désinforme, utilise des documents fantômes et ventile des chiffres inexistants »

Responsable politique Apériste de Mbacké et membre du cabinet du Président de la République, Oumar Ndiaye n'a pas aimé le débat qui est né autour de la succession du Président Macky Sall au niveau du parti. Pour lui, "c'est un débat stérile, inapproprié, inélégant et totalement prématuré." Visiblement mis en colère par les responsables Apéristes qui essaient de poser le débat en sourdine, il sera très ferme. '' Le Président n'est pas un homme du troisième âge qu'il faut remplacer. Il est en bonne santé. Il vient d'avoir un deuxième mandat. Le souci de chacun d'entre nous devrait être celui de l'aider à réussir son pari de faire émerger le Sénégal. Arrêtons les calculs ''.





Interpellé sur les dernières sorties de quelques leaders de l'opposition faisant état de détournement de deniers publics et mauvaise gestion des ressources énergétiques du Sénégal, Omar Ndiaye Angloma dira préférer laisser les Sénégalais juger par eux-mêmes ces déclarations qui n'émanent guère de leaders politiques responsables. '' Ousmane Sonko et Oumar Faye Leral Askanwi désinforment les Sénégalais. Ils utilisent des documents fantômes qui n'existent nulle part où des documents incomplets. Les chiffres qu'ils distillent sont absolument faux et témoignent de leur malhonnêteté intellectuelle. Ils ne savent rien de nos ressources naturelles. Et tout ce qu'ils disent ne sont que bavardage ''. Avant de poursuivre son réquisitoire. ''

Le Sénégal ne mérite pas d'avoir une opposition aussi médiocre. Si elle avait des preuves de ce qu'elle avance, elle les aurait exhibées sans attendre. Le jeunesse Sénégalaise est éveillée. Ils ont démasqué ce Sonko. D'ailleurs, son style c'est d'être un éternel opposant puisqu'il n'accèdera jamais au pouvoir parce que les Sénégalais n'aiment pas les gens qui font preuve d'insolence et qui ne racontent que des contrevérités. ''

Oumar Ndiaye Angloma de féliciter le Président Macky Sall de sa participation à la construction de Massalikoul Jinaan avant de saluer ses dernières décisions par rapport à la réduction des dépenses de l'État.