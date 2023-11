Oumar Mamadou Baldé lance aux opérateurs économiques et du secteur minier de Thiès un plaidoyer pour l'emploi des jeunes et des femmes

Le problème de l'emploi des jeunes quand on sait que Thiès regorge de sociétés minières a été au cœur du discours du nouveau gouverneur de la région, Oumar Mamadou Baldé qui vient d'être installé par le ministre de l'intérieur, Sidi Kaba. Pour le nouveau gouverneur, "cette fonction qu'il exerce depuis 23 ans, n'est pas une sinécure mais un sacerdoce ". "Je compte continuer à le porter. En étant à l'écoute des 2 350 000 citoyens de Thiès, et en accompagnant les 54 collectivités territoriales de la région", dit-il. Avant d'inviter les acteurs de tous bords à travailler dans une franche collaboration pour l'intérêt de cette cité. Car, fera-t-il savoir, cette région est un maillon important pour le devenir de notre nation. Il ajoute : "Tous les efforts doivent être déployés, afin que son potentiel soit bénéfique à notre pays. Les acteurs touristiques, les cimentiers, les exploitants des mines, les acteurs du secteur artistique bénéficieront de notre accompagnement constant. Mais je leur demanderai de faire plus pour les populations, dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise. S'il en est ainsi, M. le ministre de l'Intérieur. C'est parce que je reste convaincu que c'est ensemble, États et partenaires privés, que nous pourrons aider la jeunesse et les femmes à faire preuve de résilience".

Cependant, le nouveau gouverneur s'est dit engagé à travailler avec toute la population, sans exclusivité. Mais, tient-il à préciser : "à condition que nous partagions l'idéal de progrès et de sécurité pour la circonscription". Chacun est libre de choisir son camp, poursuit-il, mais entre plaire au Thiessois et être utile au Thiessois, je choisis sans hésitation d'être utile au Thiessois, aux acteurs économiques, responsables territoriaux. En effet, est-il d'avis que "d'un point de vue économique, la région de Thiès peut dépasser la capitale Dakar. " À la seule condition que nous ayons confiance en nous. On créera beaucoup de richesses, beaucoup d'emplois pour les jeunes, beaucoup d'activités génératrices de revenus pour les femmes. Et si nous dépassons Dakar, ce ne sera que mieux pour notre pays. J'en ai la conviction", a-t-il tenu à préciser.