Oumar Mamadou Baldé : "Aucune pitié, aucune complaisance, aucune compassion pour les malfaiteurs, car il n'est pas admissible que les citoyens de Thiès vivent sous hantise de bandes de braqueurs et d'agresseurs"

Le nouveau gouverneur de la cité du rail, Oumar Mamadou Baldé a été installé par le ministre de l'intérieur, Sidiki Kaba. À l'entame de son propos, le nouveau gouverneur a fait savoir qu'il fera tout pour renforcer le spirituel et temporel surtout quand on sait toute la diversité culturelle et religieuse qu'incarne la cité du rail. Il a invité les uns et les autres à "s’efforcer d’être des modèles d’engagement patriotique, et d’abnégation républicaine au service des populations. Cependant, il compte prendre à bras le corps le problème de sécurité. Car, il reste convaincu que "la sécurité est le premier intrant de développement d’une nation". À ce sujet, après avoir salué les valeureux membres du comité régional de sécurité de Thiès, à savoir le Commandant de la zone militaire numéro 7, le Commandant de la Légion de Gendarmerie de Thiès, le Commissaire central et les membres de la communauté du renseignement, Oumar Mamadou Baldé promet de mettre toute son énergie pour assurer la sécurité des populations de la

région et de leurs biens. D'après lui, "une région n’est viable qu’à deux conditions : la sécurité et le développement économique et social".

Et d'ajouter : "Les citoyens de la région ont droit à la sécurité. Une sécurité pleine et la sécurité de leurs biens. Même si la criminalité est consubstantielle aux sociétés humaines, je m'engage à déployer toute mon énergie pour lutter contre les bandes de braqueurs, les agresseurs, les voleurs, bref les criminels tout court". Même si le défi est gigantesque, dira-t-il, nous en avons les capacités. Une mission qui ne sera certes pas facile, mais pas impossible. "Le niveau de vigilance sera relevé et l'engagement se fera tous les instants. Aucune pitié, aucune complaisance, aucune compassion pour les malfaiteurs, car il n'est pas admissible que les citoyens de Thiès vivent sous hantise des bande de braqueurs et d'agresseurs", avertit-il.