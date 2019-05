Oumar Guèye à Kaolack : « Il y a énormément de problèmes dans le foncier... Nous allons évaluer en profondeur l'acte 3 de la décentralisation... »

En marge de l'atelier du collectif des maires du pôle territoire Sine-Saloum dont le thème a porté sur " La présentation des 5 initiatives majeures du président de la République, transition agro-écologique et les enjeux de la gestion foncière", le ministre des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Mr Oumar Guèye, s'est prononcé devant les élus locaux sur les problèmes qui sont notés dans le foncier et les efforts qui doivent être faits par les maires pour qu'il soit au profit des populations. " Il faudrait absolument que les maires du Sénégal prennent conscience de leurs responsabilités vis-à-vis du foncier. Il y a beaucoup de problèmes dans le foncier au niveau du Sénégal... Je crois que c'est important que nous les maires, prenions conscience que c'est une responsabilité qui est au niveau de nos épaules. Nous devons faire très attention avec le foncier..."



À cet égard, le ministre de souligner qu'il est temps que les maires aient une bonne compréhension de leurs responsabilités par rapport au foncier, aux réformes nécessaires pour faire en sorte que le foncier puisse être un outil de développement.



Dans son speech, Mr Guèye a également profité de l'occasion pour annoncer au maire que l'acte III de la décentralisation sera évalué en profondeur. " C'est le président Macky qui nous a donné des instructions pour que nous revisitions l'acte 3, c'est-à-dire regarder un peu ce qui a fonctionné jusqu'à présent, mais également regarder ce qui a moins fonctionné..."

Autre projet annoncé par le patron du département des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, " l'entrée prochaine dans une phase pour la mise en oeuvre des pôles territoires...