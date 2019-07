Oumar Guèye à Kaolack : « Dans cette région, 4,3 millards seront injectés dans le cadre du Pacasen dans les 5 ans à venir... »

Lors d'un comité régional de développement (CRD) sur l'évaluation de l'acte III de la décentralisation, le ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, a annoncé des financements en cours pour booster l'économie de la région de Kaolack. "Ici, dans la région de Kaolack, 4 milliards 300 millions seront injectés dans le cadre du programme d'Appui aux Communes et aux Agglomérations du Sénégal (PACASEN) dans les 5 ans à venir. L'État est en train de travailler pour mettre beaucoup d'argent dans les communes...", a-t-il déclaré. Oumar Guèye a ainsi ajouté que beaucoup d'acquis on été enregistrés à la suite de la réalisation de l'acte III dans le Saloum avec des progrès dans tous les secteurs d'activité...