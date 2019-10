Ouest foire : L’Association Xippil Xol célèbre le 18 safar

L’Association Xippil Xol de Ouest Foire a tenu sa première édition du 18 safar dans les rues du quartier. Une journée de grâce, mais aussi de festin que les jeunes réunis autour dudit groupement ont organisé et qui a été rythmée par un récital du saint Coran et des Khassaïdes de Serigne Touba. Selon, le président de l’association, Ousseynou Seck, cette célébration du 18 Safar marque l'anniversaire du départ pour l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. À en croire le président dudit mouvement, l’anniversaire qu’ils commémorent, est une date qui doit retenir l'attention non seulement des fidèles mourides, mais aussi de tous les musulmans.