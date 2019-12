Ouest Foire zéro déchet : Action Initiatives Citoyennes en croisade contre la saleté

Faire de Ouest Foire un quartier propre, telle est l'ambition de Action Initiatives Citoyennes. Le mouvement qui s'est approprié la campagne zéro déchet pour une ville propre, s'est armé ce week-end de pelles, balais et brouettes pour nettoyer les grandes artères de la localité. Un appel est lancé aux autres quartiers et villes du Sénégal pour prendre à bras le corps la question d l’hygiène et du cadre de vie pour faire du pays un Sénégal propre à l'image du Rwanda.