Ouest Foire : Un litige foncier oppose les habitants à Adama Faye frère de la première Dame

Les habitants de la cité Khandar de Ouest Foire et les entrepreneurs mandatés par un certain Cheikh Fall qui veut ériger un immeuble dans un espace vert, ont failli en venir aux mains. Ce dernier qui dit avoir acquis ce terrain via Adama Faye, le frère de la première Dame, s'est vu stoppé dans son élan par la population riveraine qui n'accepte aucun édifice sur cet espace dédié.

Les habitants sont sortis en masse pour en découdre avec le promoteur et en appelle à la responsabilité du chef de l’État.