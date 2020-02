Ouest-Foire / Rebondissement dans le litige foncier à la cité "Xandar" : un troisième propriétaire apparaît preuves à l’appui et réclame son « bien ».

L'affaire concernant le litige foncier à Ouest-Foire vient de connaître un nouveau rebondissement. Alors que ce bout de terrain de 247m2 fait l’objet de dispute entre les populations et le sieur Ahmed Fall, une troisième partie qui se proclame propriétaire a fait son apparition. Le nommé Cheikh Ahmed Tidiane Niass entre en scène et preuves à l’appui, démontre que 158 m2 de la surface litigieuse appartiendraient à son grand frère et que leur famille possède ce terrain depuis l'année 2003. D’ailleurs, le sieur Niass compte bien faire prévaloir leur droit de propriété...