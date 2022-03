Ouakam : la 27e édition de sa commémoration de descente spirituelle célébrée par la communauté de Mohamed Seyni Guèye Khalifatou Lahi Fil Ardi ce samedi.

Ce samedi 26 mars 2022 sera la date retenue pour célébrer la 27e édition de la descente spirituelle de Mohamed Seyni Guèye, laissant derrière lui un joyau, une mosquée de divinité qu'il a construite au bord de la plage de Ouakam, le 20 Mai 1992, après une sortie spirituelle de 14 ans.



Mohamed Seyni Guèye Khalifatou Lahi Fil Ardi a donc surmonté tant d’épreuves liées à la formation et la préparation d’Allah de tous les élus investis d’une mission divine de dimension planétaire.



Par la voix de son digne représentant Mouhamed Naby Guèye et de ses braves compagnons, ses œuvres magistrales de Sangabi seront ainsi perpétuées et transmises à la génération future...