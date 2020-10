Ouakam "Terme Sud" : Barthélémy Dias à la rescousse des déguerpis, demande au président d'instruire la CDC pour leur construire des maisons.

Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine a organisé cet après midi avec le maire de la commune de Mermoz/Sacré-Coeur, un point de presse pour se prononcer sur l'affaire des 79 familles déguerpies de Ouakam Terme Sud.



Au cours des échanges avec la presse, Guy Marius Sagna et Barthélémy Dias ont tenu à manifester leur soutien sans faille aux différentes familles militaires qui sont actuellement dans le désarroi.



Le maire pour sa part a d'abord soutenu qu'il va donner le centre socio-culturel de Sacré-Cœur 1 à ces familles en attendant de trouver une solution définitive. Il va rappeler que ces familles veulent qu'on leur restitue leurs terres en réactualisant le protocole d'accord où chaque famille dispose d'une parcelle de 200m2.



Ainsi, le maire invitera le président de la République à faire preuve de générosité en poursuivant ses actions dans le sens d'alléger la souffrance de ces familles désemparées. C'est pourquoi, il lui demandera d'instruire la Caisse de dépôt et de consignations à faire construire un toit pour chaque famille, comme à Bambilor.