Ouakam : Me Sidiki Kaba s’exprime sur l’affaire du militaire qui a sauté sur une mine.

En visite de terrain à l'hôpital militaire de Ouakam, le ministre des Forces Armées s'est prononcé sur le militaire de 1ère classe qui a sauté sur une mine à Mbissine Albondy dans la commune de Adéane.



Selon Me Sidiki Kaba « un soldat, dans le cadre de la sécurisation, a sauté sur une mine. C’était pour assurer la sécurité et récupérer les cantonnements qui étaient abandonnés puis pour permettre à ces populations de retourner et retrouver leurs villages ».



Cest pourquoi, il a indiqué que « l'armée continue à sécuriser les frontières pour qu'il n'y ait pas d'infiltration de nature à mettre en cause celles-ci surtout des incursions qui vont emmener des difficultés à la lutte contre la Covid-19 »