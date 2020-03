Ouakam : Le khalife Mouhamed Nabi Gueye reporte la 25e édition de la commémoration de la descente spirituelle

La 25e édition de la descente spirituelle de Sangabi Mouhamed Seyni Gueye, Khalife de Dieu sur terre, bâtisseur de la Mosquée de la divinité, a été finalement reportée. Ce report a été annoncé par le khalife Mouhamed Nabi Gueye et l’Union musulmane Naby-Allah informent la Ummah, ce lundi 16 mars 2020, a appris Dakaractu.



Cet événement, initialement prévu pour le samedi 28 mars 2020 à Ouakam, est donc reporté à une date ultérieure, a indiqué un communiqué de ladite union parvenu à la rédaction. Lequel renseigne que ‘’par ce rapport, le Khalife répond ainsi à l’invitation du chef de l’Etat et exhorte tous les Sénégalais à avoir un comportement citoyen par le respect des recommandations d’hygiène déclinées par le ministère de la santé et de l’Action sociale (Msas), pour un combat efficace contre le coronavirus’’.