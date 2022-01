Ouakam : El Hadj Mamadou Bah tabasse à mort son cousin âgé de 12 ans.

Agé juste de 20 ans, le ressortissant guinéen El Hadj Mamadou Bah a été arrêté hier par la gendarmerie de Ouakam pour le meurtre de son cousin Mohamed Diallo. Selon les informations de Libération, El Hadj Mamadou Bah est en garde à vue, depuis hier, à la gendarmerie de Ouakam.



Ce ressortissant guinéen, âgé de 20 ans, n’a rien trouvé de mieux à faire que de battre jusqu’à ce que mort s’en suive son cousin, Mohamed Diallo, âgé de 12 ans. Et n’eut été la vigilance d’un médecin de l’hôpital Fann et professionnalisme des gendarmes, ce meurtre resterait impuni.



En effet, le garçon, qui était dans le coma, est décédé le 17 janvier, soit deux jours après son évacuation. Ayant des soupçons, le médecin a alerté la gendarmerie qui a ouvert une enquête. Lorsque les parents de la jeune victime ont été auditionnés, ils ont affirmé que c’est le cousin de Mohamed Diallo, Mamadou Bah qui dort avec lui, qui les a informés en pleine nuit que ce dernier était inerte. Mohamed Diallo présentait une blessure au niveau de la tête.



L’enquête des gendarmes s’est concentrée sur El Hadj Mamadou Bah. Mis devant ses contradictions après son audition en plus des résultats de l’autopsie qui confirmait des coups mortels, ce dernier a tout simplement craqué. Il a avoué avoir battu Mohamed Diallo, en pleine nuit, parce que ce dernier avait perdu l’argent avec lequel il devait payer le lendemain l’électricité.



Ayant constaté que l’enfant ne présentait plus de signe de vie, il a réveillé ses parents en se gardant de leur dire ce qui s’était réellement passé.