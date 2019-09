Osons dire la vérité : Que les filles voilées de Jeanne d’Arc aillent dans les écoles d’obédience islamique qui existent au Sénégal. (Assane Ciss, Association Xam lé sa diné)

Le sujet des filles voilées de Jeanne d’Arc refait surface et il est temps que nous osions nous dire la vérité entre musulmans et entre sénégalais tout court. Les jeunes filles voilées de Jeanne d’Arc sont d’origine libanaise et il faut oser aussi le dire, très peu de femmes d’origine libanaise sont mariées à des sénégalais bon teint. Il faut rappeler que nous, au Sénégal, vivons depuis toujours en parfaite harmonie avec nos concitoyens chrétiens et nous tenons à notre précieux “vivre ensemble” qui repose sur la tolérance religieuse et le respect des croyances de l’autre. L’institution scolaire Jeanne d’Arc est une école du clergé catholique qui définit ses règles en fonction des principes religieux qui la régissent. Disons le tout haut, c’est leur droit.

Ces jeunes filles qui tiennent au voile ont de nombreuses autres options pédagogiques. Il y’a des écoles d’obédience islamique où elles pourront mettre leur voile librement. Il est important que la démarche des élèves voilées de Jeanne d’Arc ne soit pas une démarche de provocation.

Nous en appelons donc aux parents de ces jeunes filles et à leurs guides religieux afin que la paix et la concorde religieuse soit préservée au Sénégal, surtout dans le contexte sous-régional qui est le nôtre.