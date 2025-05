Orpaillage clandestin à Bembou : plus de 150 groupes électrogènes saisis dans un vaste coup de filet de la Gendarmerie

La lutte contre l’orpaillage clandestin prend une nouvelle tournure dans le Sud-Est du pays. Le samedi 17 mai 2025, de 09h à 15h, une vaste opération conjointe a été menée par la Brigade territoriale de Saraya, avec l’appui du Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention n°2 (GARSI 2), dans la commune de Bembou, département de Saraya.



Objectif : démanteler un site irrégulier d’exploitation aurifère, en pleine expansion dans cette zone frontalière. L’intervention, conduite sous les directives du Haut-commandement de la Gendarmerie nationale, vise à préserver les ressources naturelles et restaurer l’ordre dans les zones d’orpaillage souvent marquées par l’insécurité et les activités illicites.



Le bilan logistique est impressionnant :

• 158 groupes électrogènes,

• 116 marteaux-piqueurs,

• 09 motopompes,

• 20 pompes à eau,

• et 51 panneaux solaires.



Cette saisie record met en lumière l’ampleur de l’exploitation illégale et la structuration des circuits clandestins dans ces zones aurifères. La Gendarmerie nationale annonce la poursuite des opérations dans le secteur, avec une vigilance accrue autour des sites à risques.



Le message est clair : aucune tolérance face à l’orpaillage clandestin dans les régions sensibles du pays.