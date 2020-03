Orpaillage clandestin : 14 étrangers et deux sénégalais arrêtés à Saraya.

Alors qu’on n’a pas encore fini d’épiloguer sur le pillage systématique de nos forêts du côté de la Gambie, des délinquants d’un autre acabit s’adonnent eux à l’orpaillage clandestin, avec la même conséquence dramatique sur les arbres.

En effet, la police forestière à Saraya (Lafia) conduite par le lieutenant Saliou Guèye, chef de secteur et ses éléments ont interpellé ce matin 16 délinquants (12 Burkinabès, 02 sénégalais et 02 guinéens) en train de s’adonner à cette pratique illicite.

Tout ce beau monde a été déposé au niveau du tribunal d'instance de Saraya. Leur arrestation a été rendue possible par la localisation du site inaccessible où travaillaient clandestinement les délinquants, par un drone de la société minière Africagol.