Orkadiere : Adou Karim SALL accueilli en héros par les siens, « Ensemble nous vaincrons » (Images)

Tel pour un retour d’un enfant prodige, C’est presque toute la commune de Orkadiere (département de Kanel, Nord) qui est sortie spontanément, pour réserver un accueil populaire à leur fils, le responsable politique de l’APR, par ailleurs Directeur Général de l’ARTP et administrateur du FDSUT (Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications), M. Adou Karim SALL. De BOSSOAEBE au village de Orkadieré, comme s’ils s’étaient passés le mot, ils sont des centaines et des centaines de personnes qui sont sortis pour témoigner leur reconnaissance et exprimer leur fierté à leur frère, fils, ami…Une foule qu’i s’agrandit au fur et à mesure que le cortège se rapprochait du village de Orkadiére. Sur place il faudra plus de deux tours d’horloges pour avoir accès au domicile de M. SALL où sera improvisé un meeting. Emu et presque sans mot, M. SALL dira « merci vous m’avez honoré et ensemble nous vaincrons ». Pour rappel M. Abdou Karim est à Orkadiére pour la cérémonie de la pose de la 1ere pierre de l’Espace Numérique Ouvert (ENO), qui aura lieu le Vendredi 04 Mai 2018 et qui sera présidé par M. Mary Teuw NIANE, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.