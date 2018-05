Orkadiéré : « 8 ENO seront construits pour un coût global de 4 milliards 800 millions de FCFA » (Abdou Karim Sall, DG ARTP)

L'espace numérique ouvert est un maillon du réseau national d'espaces interconnectés et modernes reliés au siège de l'université virtuelle du Sénégal à Diamniadio, à la cité du savoir. Celui de Orkadiéré, la première université de la région de Matam, comprendra un espace d'accueil, une salle de télémédecine, deux open-spaces de 100 postes de travail, un amphithéâtre de 200 places, un espace administratif, une salle de visioconférence pour petits groupes et une cafeteria. En plus de l’ENO de Orkadiéré, qui coûtera 800 000 000 F CFA, huit (8) autres seront construits pour un coût global de 4 milliards 800 millions de FCFA, a dit le DG de l’ARTP, M. Abdou Karim Sall.