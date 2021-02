Origines de la pandémie de Covid-19 : Les premières conclusions des experts de l'OMS.

Pour répondre à la question de l'origine de la pandémie de covid-19 qui fait toujours des ravages, l'organisation mondiale de la santé a dépêché une équipe d'experts à Wuhan (Chine), la ville considérée comme le berceau de l'épidémie mondiale. Après 10 jours de travaux, cette équipe s'est adressée hier à la presse internationale pour la première fois. Elle estime qu'elle n'a pas été en mesure d'identifier l'animal qui serait à l'origine de cette maladie.



Après sa visite à l'Institut de virologie de Wuhan, en Chine, l'équipe internationale d'experts chinois et de l'OMS a rendu ses premières conclusions sur le Covid-19. Elle a annoncé qu'elle n'avait pas identifié l'animal à l'origine du coronavirus. Quant à la date de son apparition, les experts n'ont pas relevé d'indication sur sa présence à Wuhan avant décembre 2019.



Le chef de la délégation de scientifiques chinois, Liang Wannian a rappelé que "la transmission du Covid-19 depuis un animal est l'hypothèse "la plus probable", mais celui-ci n'a "pas encore été identifié", a t-il ajouté hier mardi 9 février, lors de la conférence de presse commune de l'équipe internationale d'experts chinois et de l'OMS à Wuhan.



Selon Peter Ben Embarek, chef de la délégation de l'OMS, "cette piste demande toutefois "des recherches plus spécifiques et ciblées", a-t-il précisé. En tout état de cause, l'hypothèse de la fuite du coronavirus d'un laboratoire est "hautement improbable".



À souligner que cette mission sur les origines de la transmission du virus à l'homme est jugée très importante pour tenter de mieux lutter contre une possible prochaine épidémie, même si la Chine s'est montrée très réticente à laisser venir ces spécialistes mondiaux de diverses disciplines.