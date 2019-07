Orientation sexuelle : l’ONU adopte une résolution condamnant les violences, le Sénégal vote l'abstention...

L’organisation des Nations-Unies voudrait la fin des violences liées à l’orientation sexuelle. Elle vient d’adopter une Résolution condamnant les violences liées à l'orientation sexuelle avec 27 pour 12 contre et 7 abstentions révèle notre compatriote Gorgui Wade Ndoye de EGWN ContinentPremier.Com. Les pays africains et musulmans ont tous voté « Non » contre cette résolution, à l’exception de la Tunisie qui a voté « Oui ». Le Sénégal a voté « l’abstention ». Pour rappel, depuis plusieurs jours une polémique est née au Sénégal avec une accusation faite à certaines ONG de promouvoir l’homosexualité. Une affaire née avec le licenciement d’un employé d’un programme britannique qui refusait de cautionner une quelconque légalité des droits avec la communauté LGBTI.