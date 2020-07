Orientation des bacheliers : 23 585 389 000 Fcfa de crédits budgétaires alloués aux établissements privés entre 2013 et 2017.

Le rapport de l'Inspection générale d'État (Ige) pour la période 2018-19 a été remis, lundi dernier, au président de la République. Les Inspecteurs généraux ont enquêté sur les conditions d'orientation des bacheliers dans les universités et écoles privées de formation.



« Pendant cinq années académiques couvertes par les investigations de l’Ige, 40 108 étudiants ont été orientés dans 77 établissements », lit-on dans le document. Alors que le nombre total de bacheliers à être orientés dans les établissements publics d'enseignement supérieur entre 2013 et 2018 est de 227 918.



L'orientation de bacheliers dans les EPES a démarré en mars 2013, a rappelé l’Ige. Et, les chiffres ont évolué d'année en année. Les inspecteurs généraux indiquent que le recours aux EPES fait suite aux instructions du président de la République, lors de la réunion du Conseil des ministres du 21 février 2013.



Si l'on en croit le rapport public sur l'état de la Gouvernance et de la Reddition des Comptes, 23 585 389 000 Fcfa de crédit budgétaire ont été alloués aux établissements privés d'enseignement supérieur (Epes) entre 2013 et 2017.



L’institution administrative de contrôle a rappelé que l’État s’est résolu à engager un partenariat avec des écoles de formation.