Organisation des villes, accès à la propriété, lutte contre l’insalubrité et les sachets plastiques : Le nouveau ministre Abdou Karim Fofana livre les contours de son "Fast Track"

Le nouveau ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique se dit très déterminé à mettre à exécution les directives du Chef de l’État qui visent dans l’ensemble à prendre en charge les préoccupations des sénégalais. Abdou Karim Fofana qui fait partie de la nouvelle équipe gouvernementale, entend ériger en priorité les questions liées à l’organisation des villes, l’accès à la propriété et à un logement décent, la lutte contre l’insalubrité et les sachets plastiques, entre autres. L’ancien directeur général de l’Agence de gestion du Patrimoine bâti de l’État considère que le Président Macky Sall veut une cohérence dans les politiques publiques et que par conséquent sa nomination s’inscrit dans la continuité des actions menées à la tête de ladite structure. « Nous serons bientôt sur le terrain », a assuré le ministre qui exhorte les populations à multiplier les actions citoyennes, qui selon lui, doivent être corrélées avec l’action gouvernementale...