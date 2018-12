Organisation des CAF Awards à Dakar : "L'idée est venue de El Hadj Ousseynou Diouf" (Me Augustin Senghor)

L'idée d'organiser les CAF Awards à Dakar est venue lors d'une rencontre entre le président de la CAF, le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) et l'ancien footballeur El Hadj Diouf. "Quand nous avions rencontré le président Ahmad il y a quelques temps, El Hadj Diouf, deux fois ballon d'Or africain, est resté près de lui et lui a soufflé à l'oreille pour qu'il attribue l'organisation des CAF Awards au Sénégal. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. L'idée est venue de lui-même", a révélé Me Augustin Senghor, pas du tout rancunier, très reconnaissant.



"C'est ainsi que le présent Ahmad a dit ''nous voulons changer de pays et la manière d'organiser. Il n'y a pas meilleur pays que le Sénégal.'' Après le président de la CAF a rencontré le président Macky Sall pour lui en parler. C'est comme ça que la CAF a décidé d'attribuer l'organisation des CAF Awards au Sénégal. C'est un honneur pour nous et un défi pour le Sénégal", a ajouté le président de la Fsf.



Les CAF Awards sont un événement annuel qui vise à récompenser les footballeurs et personnalités qui ont contribué au développement du football sur le continent ou qui se sont distingués par leurs talents ou leur esprit de fair play ou de grandeur. L'événement remonte à 1992, quand a été instauré le Trophée du Footballeur africain de l'année attribué à l'international ghanéen Abedi Pelé.