Organisation de la CAN : La candidature prochaine du Sénégal annoncée.

Dans un grand entretien accordé à la presse sénégalaise, ce mardi soir, le président Macky Sall s’est un peu attardé sur ses ambitions en matière d’infrastructures sportives. Le chef de l’Etat a expliqué comment le Sénégal s'apprête à réunir les conditions requises d'ici deux ans pour pouvoir organiser la CAN.



« La Chine s’est engagée à rénover le stade Léopold Sédar Senghor. Avec le stade olympique de Diamniadio, le Sénégal aura deux stades grand standing, qui répondent aux normes olympiques et à celles de la FIFA », a annoncé le chef de l’Etat. « Nous serons à l’aise d’ici un an et demi ou deux ans pour organiser la Coupe d’Afrique. Nous sommes dans cette dynamique et nous y travaillons », a-t-il ajouté.



Même son de cloche du côté du ministre des Sports, qui souhaite que « la page du manque d’infrastructures soit tournée d’ici deux ans ». Matar Bâ estime que « le Sénégal sera prêt pour une organisation de la CAN après les JOJ de 2022 ».



La Sénégal avait accueilli la CAN en 1992, un succès économique et populaire, mais un raté sportif puisque les Lions avaient été éliminés en quart de finale. Depuis, le Sénégal ne s'est pas porté candidat pour organiser la compétition continentale...