Organisation de la CAN 2021 : La CAF tape sur la table et désigne officiellement le Cameroun

Depuis deux semaines au moins une vive campagne de désinformation et de dénigrements de la confédération, Africaine de football est orchestrée et tend à faire croire que les décisions prises lors du dernier comité exécutif du 30 Novembre 2018 à Accra (Ghana) ne procèdent pas d’une ligne basée sur la stricte application des textes en vigueur.



La CAF, n’entend guère s’immiscer dans ce débat qui ne reflète absolument pas la vérité et encore moins s’engager dans des polémiques stériles. Ainsi le président de la CAF ne se reconnait pas dans les propos qu’une certaine presse lui prête depuis un moment au sujet de la Can 2021. Il rappelle qu’à la demande de la CAF, le Cameroun a officiellement accepté l’édition 2021 à travers un courrier adressé à la CAF et signé » par le chef de l’État Camerounais, Monsieur Paul Biya.



Par conséquent la CAF indique qu’elle a siégé comme prévu le 30 Novembre 2018 et statué de façon libre, indépendante, respectueuse des principes statuaires et règlementaires.



CAF