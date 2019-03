Organisation de la 2ème édition de la «Journée carrière» par le programme Master en Banque et Finance (MBF) du CESAG

La 18e promotion du programme Master en Banque et Finance (MBF) du CESAG a organisé, la 2ème édition du ‘’Career day’’, ce samedi 23 mars 2019 à l’auditorium. Sous la présidence du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), et le parrainage de ORAGROUP, le thème de l’édition 2019 portait sur : «les marchés financiers et le financement de l’économie : Stratégie, information, gouvernance et régulation».

La manifestation s’est déroulée en présence de M. Mamadou Ndiaye, Président du CREPMF, de Mme Bineta TOURÉ NDOYE, marraine de la 18ème promotion du MBF, et Directrice Générale de OraGroup, des acteurs du secteur tels que la BRVM, la BOA, etc.) et du Directeur Général du Cesag, Pr. Balibié Auguste Bayala.

02 panels ont ponctué cette «journée carrière». Le premier portait sur les «Marchés financiers et financement de l’économie : Information, gouvernance et régulation» et le second traitait des «Institutions financières, finance inclusive et services financiers digitaux : Enjeux sectoriels et opportunités de carrières».

Le ‘’Career day’’ est un cadre d’échanges entre les étudiants, futurs cadres professionnels et le monde professionnel. L’objectif principal étant de les sensibiliser sur les enjeux et les défis du marché du travail en termes d’employabilité. Il s’agit également pour les étudiants d’être informé sur les opportunités du marché du travail.

Rendez-vous est pris pour l’édition 2020...