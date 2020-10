Organisation JOJ Dakar2026 : Les détails du plan de relance du COJOJ de Ndiagna Ndiaye et Cie.

En Visio conférence avec les membres de la commission d’évaluation du CIO les 20 et 21 otcobre, le coordonnateur des JOJ Dakar2026, Ibrahima Wade qui a décliné la nouvelle feuille de route, a fait état de différentes opportunités qui correspondent à la vision de Dakar 2026 d’unir le sport et la jeunesse sont ainsi explorées.



La Commission de coordination s’est réjouie du partenariat avec les Fédérations internationales, mais aussi avec l’Alliance Dioko (Convention de collaboration entre Paris2022 et Dakar2026), une initiative inédite dans l’organisation de Jeux Olympiques.





Ces partenariats sont centrés sur les opportunités de formation et d'engagement pour les jeunes. En effet, pour l’implication des jeunes au cœur de Dakar 2026, une intention forte a été exprimée de mener à bien divers projets éducatifs en vue des JOJ, comme le programme d'éducation Athlete365 lors d'événements sportifs pour les jeunes.

En outre, Dakar 2026 et le CIO ont convenu d'utiliser activement ces opportunités pour maintenir l'engagement du public dans les JOJ au cours des prochaines années.





Enfin, Dakar 2026 a fait le point sur l’état d’avancement des travaux de rénovation et de construction des sites, avec une planification opérationnelle détaillée garantissant la finalisation à temps et la livraison des sites.