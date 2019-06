Organisation Forum mondial de l'Eau : Serigne Mbaye Thiam donne le coup d'envoi.

La neuvième édition "du plus grand événement international de sensibilisation axé sur l'eau et le développement”, aura lieu á Dakar en 2021. Ce Forum vise à “favoriser le débat en fournissant une plateforme à toutes les parties prenantes pour s'engager, échanger, apprendre ensemble”, détaille le Cme. Après avoir reçu les clés de l'organisation du Forum de 2021, l'État du Sénégal, à travers le Ministère de l'Eau, a officiellement donné le coup d'envoi (Kick off) de cet important événement. La cérémonie de lancement du 9e sommet de l'Eau a été présidée par le Ministre Serigne Mbaye Thiam...