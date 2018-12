Organisation CAN 2019 : La CAF décline les critères de désignation du nouveau pays hôte

Comme mentionné dans son communiqué du 30 novembre 2018, et ce à la suite de la décision du comité exécutif de retirer l’organisation au Cameroun de la CAN 2019, la confédération africaine de football (CAF) a présenté aujourd’hui les modalités devant aboutir à la désignation du pays hôte de la coupe d’Afrique des Nations Total 2019.



La CAF confirme ce qui suit :



L’appel à candidature pour abriter la CAN 2019 a été adressé à toutes les associations membres de la CAF ;



Les fédérations membres intéressées devront soumettre leur dossiers de candidature à la CAF au plus tard le Vendredi 14 décembre 2018 à 00h (heure du Caire.)



A partir du 15 Décembre 2018, la CAF annoncera la liste des candidatures présélectionnées, demandera des informations complémentaires aux soumissionnaires et organisera éventuellement des visites sur place afin de compléter l’évaluation des ces candidatures.



Une fois la phase dévaluation finalisée, le comité exécutif de la CAF décidera du nouveau pays hôte de la CAN 2019, cet été 2019.