Ordre des experts : Le Sénégal honoré à travers Me Saliou Dièye

Le Sénégal vient d’être honoré au niveau régional avec l’élection de Mr Saliou Dièye, au poste de Secrétaire honoraire de l’Union des Ordres fiscaux d’Afrique de l’Ouest (Udofao). Expert fiscal agréé et président de la section fiscale de l’Ordre national des experts du Sénégal (Ones), Mr Dièye vient d’être élu pour un mandat de deux ans, a appris Dakaractu. Une élection qui, à ses yeux, constitue ‘’une marque de confiance’’ en sa personne et en l’Ones. Mais aussi un honneur pour le Sénégal. L'Udofao, indique-t-il ‘’compte énormément sur le Sénégal pour rayonner en Afrique et dans le monde’’.